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محافظات

دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر يعلق الصلوات ويقتصرها على الرهبان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
دير مارجرجس الرزيقات
دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر يعلق الصلوات
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شمس يونس
أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، في بيان، عن إغلاق ابوابة أمام الزائرين ابتدءًا من يوم الاثنين الموافق 2020/12/14، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية بصدد إنتشار فيروس كورونا بالبلاد.


وجاء نص البيان كالتالي:- نظرًا للظروف الحالية ولإجل الوقاية ومنع التجمعات، يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، عن أستقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان وكذلك الخلوات، وتكون صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد قاصرة علي الرهبان فقط، ويبدأ بهذا القرار من يوم الأثنين الموافق 2020/12/14 م لحين اشعار آخر .

واختتم البيان داعي الله أن يحفظ شعبنا بكل صحة وسلام، وبلادنا الحبيبة من أي مكروه .
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