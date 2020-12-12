1050 عاما على تأسيس القاهرة التاريخية.. تفاصيل إطلاق مبادرة نحمي تراثنا





قال محمد السيد، رئيس لجنة التواصل الإفريقى بمؤسسة نحمى تراثنا، إن هدف المؤسسة هو الحفاظ على تراث الهوية المصرية لافتأ إلى إطلاق مصر فعاليات ثقافية مؤخرأ للتأكيد على أن مصر دولة غنية ب تراثها فى أعمال "الهاند ميد " والأعمال اليدوية.





وأضاف " السيد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر احتفلت أول أمس بمرور 1050 عام على تأسيس القاهرة التاريخية ، لافتأ إلى انه تم التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتدشين احتفالية كبيرة بهذه المناسبة.





وأشار إلى أن الفعالية ضمت كافة منتجى الحرف اليدوية وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالأعمال اليدوية بمشاركة عدد كبير من المحافظات سواء من حرف الأرابيسك، الزجاج المعشق، الصدف، الخيامية.





وتابع أن الفعالية ضمت منتجات مصرية من كافة المحافظات سواء من سيوة ، أسوان ، الفيوم ، سيناء وعدد كبير من الأجانب الذين قاموا بزيارة المعرض والتمتع ب الحرف اليدوية.



