ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وسلاح قبل ترويجها بالمرج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط حائزى المواد المخدرة؛ حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط ٤ تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وسلاح قبل ترويجهم بالمرج.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ٤ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح نارى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى- ٥ هواتف محمولة).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة .