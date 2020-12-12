ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وسلاح قبل ترويجها بالمرج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لضبط حائزى المواد المخدرة؛ حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط ٤ تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وسلاح قبل ترويجهم بالمرج.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم  شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ٤ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح نارى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى- ٥ هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

مواصفات النسخة الجديدة من تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex .. صور

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟