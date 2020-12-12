تجميد الأصول المالية لرئيس روسيا البيضاء في سويسرا

جمدت سويسرا الأصول المالية لرئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بعد الأحداث العنيفة التي أعقبت الانتخابات في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.



وقالت الحكومة السويسرية إن لوكاشينكو وابنه فيكتور من بين 15 شخصا لن يُسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها.



وأضافت أن هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية.



وتابعت "سويسرا قلقة للغاية بسبب التوتر المستمر وتدعو إلى الحوار بين حكومة روسيا البيضاء والمجتمع المدني".



وطالبت بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.