نائب بالشيوخ: الفلاح المصري هو البطل الحقيقي في مواجهة كورونا

وجه اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للحكومة والفلاح المصرى لنجاحهم فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين مؤكدًا أن الفلاح المصرى هو البطل الحقيقى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.





وقال "رسلان" فى بيان له أصدره اليوم إن الفلاح المصرى هو الوحيد الذى لم يأخذ إجازات أثناء مواجهة العالم ومصر مع فيروس كورونا ولم ينتج فى توفير مختلف السلع والفواكه والخضراوات لمصر وإنما نجح فى تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم فتحية قلبية لكل الفلاحين المصريين الشرفاء والوطنيين.





وطالب النائب طارق رسلان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى وحل جميع المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية مشيدًا بتصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية التى أكد فيها أن جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة كما يتم طرح كافة المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وأنه يتم تأمين مخزون من السلع طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار توفير المنتجات والسلع الغذائية، وأن منافذ الشركات التابعة تمد الفروع ومنافذ التوزيع بكافة المنتجات، إضافة الى توفير السلع ضمن المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.









تجدر الاشارة الى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخر