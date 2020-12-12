النواب يستعد لجلسته الأخيرة قبل انعقاد البرلمان الجديد.. واستخراج كارنيهات الأعضاء الجدد في يناير

يعقد مجلس النواب جلسته الثلاثاء الجاري 15 ديسمبر ومن المفترض أن تكون الأخيرة وفقا لتأكيد مصادر برلمانية إلا إذا طالبت الحكومة بإصدار أي تشريع عاجل أو على وجه السرعة قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي التي تنقضي في ٩ يناير المقبل.





و يبدأ البرلمان بتشكيله الجديد عمله في 10 يناير2021 بعد انتهاء مدة المجلس الحالي ، و من المقرر ان يقوم المجلس باستخراج كارنيهات العضوية لأعضاء مجلس النواب الجدد مطلع يناير2021 و سط اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية في اطار الجهود التي بذلتها و تبذلها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة فيروس كورونا .





و يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الأمانة العامة لمجلس النواب بتسجيل بيانات الاعضاء الجدد الذين اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا فوزهم في المعركة الانتخابية في الجولة الاولي و الثانية.





و يساعد جمع بيانات الأعضاء الأمانة العامة في سرعة استخراج الكارنيهات بدون الحاجة الى وقت اكبر تستغرقه عمليه ملء الاستمارات الخاصة بالعضوية و يحدد النواب في الاستمارة الانتماء الحزبي حتى يتمكن المجلس من تحديد عدد الهيئات البرلمانية التي ستتشكل تحت قبة البرلمان وفقا لعدد ممثلي كل حزب.





و الجدير بالذكر ان الامانة العامة اتاحت فكرة ملء الاستمارات اما ورقيا او اليكترونيا خاصة مع الاستغناء التدريجي مع المعاملات الورقية في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





و وضعت المادة «24» شروط لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال من اللائحة الداخلية و نصت على ان تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلان و رؤساء اللجان النوعية و ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.





و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.





ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادةمن هذه اللائحة".





و يحدد النواب في استمارة العضوية ايضا اللجان النَوعية التي يرغبون في الانضمام لها كرغبة اولي و الرغبة الثانية حتى يساعد ذلك الامانة العامة اثناء اجراء انتخاب اللجان النوعية للمجلس.





و كشفت مصادر برلمانية ان قانون المحليات الذي سيصدره البرلمان القادم سيعتمد على خلاصة الحوار المجتمعي الذي بدأه المجلس الحالي كما سيعقد حوار مجتمعي جديد قبل اقراره.





كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت نتائج الحصر العددي للجان العامة في 10 محافظات من أصل 13 محافظة جرت بها جولة الإعادة من المقرر ان تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالأوراق لتأكد منها.





وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات من اللجان العامة نحو 30 تظلما من المرشحين لم يحالفهم الحظ بالحصول على الأغلبية المطلقة 50+1 من عدد الأصوات الصحيحة والذين تظلموا من إجراءات الاقتراع والفرز بجولة الإعادة.





و تقوم الهيئة بفحص مدى صحة هذه التظلمات والبت فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.





تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، الحقيبة الدبلوماسية من وزارة الخارجية، والتي تحتوي على أصوات المصريين بالخارج التي أدلوا بها خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك تمهيدا لإضافتها إلى أصوات المصريين بالداخل.





أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستكفى ببيان صحفى بالنتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب ولن تعقد مؤتمرا صحفيا، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا على مراجعة النتائج التي ترد اليها تباعا من المحافظات التي أجريت بها جولة الإعادة.