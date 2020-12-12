رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب إيناكتس باجتماعهم التعريفي

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، بالاجتماع العام الذي نظمته "ايناكتس" لتعريف الطلاب بأساسيات العمل وخطة العام الحالي، والمعايير الخاصة التي تلتزم بتطبيقها المنظمة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالمقر القديم للجامعة.





وأكد "عزيز"، أن الجامعة تحرص علي اشراك طلابها في جميع الأنشطة التى تساهم في خدمة المجتمع، ودعم إبداعاتهم ومساندتهم لتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبني منهج نشر فكر ريادة الأعمال وخاصة الأفكار التى تصب فى خدمة أهداف تنمية الدولة، وتتماشى مع رؤية الدولة 2030، مضيفًا أن فريق ايناكتس يقوم بدور حلقة الوصل بين الطلبة وسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى حل المشاكل المجتمعية بفكر شبابي متميز.





وأوضح ايمان فايز رسمي، رئيس الفريق، أنه خلال الاجتماع تم التعريف بايناكتس وأهدافها والخدمات التي تقدمها، إلى جانب مناقشة فاعليات الفترة القادمة التي يستعد لها الفريق، حيث سيتم إقامة عدد من الفعاليات لطلاب الجامعة، وتنفيذ المشروعات التي تتطابق مع المعايير المجتمعية، كما سيشارك الفريق في نهاية العام بمسابقة ايناكتس النهائية والتي يتنافس بها 61 جامعة خاصة وحكومية.





جدير بالذكر أن “إيناكتس” منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح، لها ‏أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة، ‏وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك للاستفادة من ‏النواحى العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، ومن الدعم ‏المادي وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب ‏الجامعة.







