قدم الطعام بـ "مجرفة".. الفنان السعودى ناصر القصبى يثير الجدل على تويتر | شاهد

أثار الفنان السعودى ناصر القصبي، الجدل على السوشيال ميديا بعد نشره صورة عبر موقع "تويتر" لتقديم وجبة فطور له بـ"المجرفة".

وعلق ناصر القصبى على الصورة قائلا: "أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه ".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

- هههههههه ماله داعي اش بها الصحون اتكسرت

- المره الجايه اعزمك انا ع ضفدع بالمجرفه

- لو أنا في مكانك صفقتها على جبهته

يستعد الفنان ناصر القصبي للعودة بعمل كوميدي في رمضان المقبل عبر شاشة "ام بي سي"، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني والهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.





عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان عبر شاشة "ام بي سي" تأتي بناء على طلب من مالك "ام بي سي" الشيخ وليد الابراهيمي الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية وهي بعد الإفطار على المحطة، وهو الوحيد القادر على حصد نسبة مشاهدة عالية.





وبناء على ذلك، فإنّ الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف" والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق "شاهد".



