تشكيل مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النصر، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".





وجاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:





حراسة المرمى: محمد العويس خط الدفاع: لوكاس ليما – عبدالباسط هندي – معتز هوساوي – عبدالله حسون خط الوسط: لودومير فيجسا – نوح الموسى -أليكسندرو ميتريتا – إدريس فتوحي – صامويل أوسو

خط الهجوم: سلمان المؤشر





أما تشكيل النصر فجاء كالآتي:





في حراسة المرمى: جونز





خط الدفاع: سلطان الغنام ..مادو ..مايكون ..كيم جون









خط الوسط: بيتروس ..عبدالله الخيبري ..مارتينيز ..ايمن يحيى ..أمرابط









خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله









ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



