محافظ بني سويف: استكمال أعمال بمشروعى الصرف بالحرجة ومنشأة طاهر

بأنه تم توفير اعتماد إضافي قدره 5 مليون و350 ألف جنيه،لاستكمال بعض الأعمال الفنية بمحطتي صرف قرية الحرجة مركز ناصر ومنشأة طاهر في اهناسيا ، حيث تم توفير الاعتماد عن طريق وزارة التنمية المحلية ضمن خطة البرنامج القومي لتنمية القري المصرية .

أشار المحافظ إلى الاجتماع الأخير الذي ناقش خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ،وتطرق لبحث سبل تذليل بعض المعوقات التي تعترض تشغيل مشروعي الصرف بقريتي الحرجة ومنشأة طاهر، خاصة بعد نهوهما وتسلمتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي،والتي أكدت على سرعة تلافى بعض الملاحظات الفنية التي تعطل دخول المشروعين الخدمة،وتم عمل محضر استلام ابتدائي ظاهري مشروط بنهو بعض الملاحظات ونجاح ثلاث عينات متالية لمطابقة السيب النهائي بالمحطتين .

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قامت مديرية تموين بني سويف بتنفيذ حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية ، على الأسواق و المنشآت التجارية و محلات بيع الميبدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





أسفرت الحملة عن ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية (160 علية باكو هيبوفيت،ميجاكو، دايجسيت،و19 عبوة لترات فيتامينات )، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد .



