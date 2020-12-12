الدوري الإسباني.. فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو 2 - 2.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 2 - 2 مباراة فالنسيا وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق كارلوس سولر في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح أسير فيلالييري في إدارك التعادل لـ أتلتيك بلباو في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

سجّل فريق أتلتيك بلباو الهدف الثاني عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز مانويل فاييخو هدف التعادل سريع لـ الخافيش في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني.





في سياق آخر، تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني، اليوم، السبت، نحو ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، عندما يستضيف ريال جاره أتلتيكو، في ديربي العاصمة "مدريد"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

ويتصدر الأتلتي جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي المركز الرابع، برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.





ويقدم الروخي بلانكوس أداء جيدا في الليجا هذا الموسم، مستغلًا تراجع مستوى ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى أنه يمتلك فعليًا خط هجوم كاسح، وصاحب أقوى خط دفاع في الدوري.





ولعب أتلتيكو 10 مباريات حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتلق أي هزيمة، كما سجّل 21 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم، بفارق هدف عن ريال سوسيداد مُتصدّر القائمة، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.





في المقابل، يمر ريال مدريد بمستوى متذبذب في الليجا، حيث حقق 6 انتصارات فقط، خلال 11 مباراة، وتعادل مرتين، وتلقى 3 هزائم.









لكن الفريق الملكي يدخل المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق انتصارين مهمين الأسبوع الماضي، على حساب إشبيلية في الليجا بنتيجة 1-0، وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر المجموعة الثانية، ويصعد إلى دور الـ16.









ويسعى ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو، لمواصلة تفوقه واستكمال سلسلة اللا هزيمة في الليجا، حيث لم يخسر الميرينجي أي ديربي في الدوري الإسباني، منذ منافسات الدور الثاني من موسم 2015-2016.