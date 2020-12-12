بعد تحذير هاني الناظر.. أضرار النكد على الصحة

قد يواجه كبار السن أيضًا صعوبة في تحديد التغييرات المعرفية لأنه من السهل تجاهل علامات الاكتئاب باعتبارها مرتبطة بـ "التقدم في السن"، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنةً بالبالغين الأصغر سنًا المصابين بالاكتئاب.

ويمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من الأعراض داخل الجهاز العصبي المركزي ، والتي يسهل تجاهل العديد منها أو تجاهلها، و قد يواجه كبار السن أيضًا صعوبة في تحديد التغييرات المعرفية لأنه من السهل تجاهل علامات الاكتئاب باعتبارها مرتبطة بـ "التقدم في السن"، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنةً بالبالغين الأصغر سنًا المصابين بالاكتئاب.

وبينما يُنظر إلى الاكتئاب غالبًا على أنه مرض عقلي ، فإنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الشهية والتغذية، بعض الناس يتعاملون مع الإفراط في الأكل أو النهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة ، مثل مرض السكري من النوع 2 .





قد تفقد شهيتك تمامًا، أو تفشل في تناول الكمية المناسبة من الطعام المغذي، يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بتناول الطعام لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية عند كبار السن.



