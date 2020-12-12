بعد تحذير هاني الناظر.. أضرار النكد على الصحة

حذَّر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل من أضرار النكد والحزن على الصحة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك".
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يعد الشعور بالحزن أو القلق في بعض الأحيان جزءًا طبيعيًا من الحياة ، ولكن إذا استمرت هذه المشاعر لأكثر من أسبوعين ، فقد تكون أعراضًا للاكتئاب، وتشير التقديرات إلى أن 17 مليون أمريكي بالغ يعانون من الاكتئاب كل عام، ومع ذلك ، فإن الاكتئاب السريري ، خاصة إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يقطع حياتك اليومية ويسبب تأثيرًا مضاعفًا لأعراض إضافية.
ويمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من الأعراض داخل الجهاز العصبي المركزي ، والتي يسهل تجاهل العديد منها أو تجاهلها، وقد يواجه كبار السن أيضًا صعوبة في تحديد التغييرات المعرفية لأنه من السهل تجاهل علامات الاكتئاب باعتبارها مرتبطة بـ "التقدم في السن"، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنةً بالبالغين الأصغر سنًا المصابين بالاكتئاب.
وبينما يُنظر إلى الاكتئاب غالبًا على أنه مرض عقلي ، فإنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الشهية والتغذية، بعض الناس يتعاملون مع الإفراط في الأكل أو النهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة ، مثل مرض السكري من النوع 2 .
قد تفقد شهيتك تمامًا، أو تفشل في تناول الكمية المناسبة من الطعام المغذي، يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بتناول الطعام لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية عند كبار السن.
ويرتبط الاكتئاب والتوتر ارتباطًا وثيقًا، تعمل هرمونات الإجهاد على تسريع معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية ، مما يضع جسمك في حالة طوارئ طويلة الأمد مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض القلب، ويرتبط تكرار مشاكل القلب والأوعية الدموية بالاكتئاب بشكل وثيق.