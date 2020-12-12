امتحانات منتصف الفصل الدراسي.. جامعة حلوان تعلن الجدول قريبا.. ماجد نجم: العملي منتصف يناير

عميد علوم حلوان: امتحانات منتصف العام 12 يناير

أسامة إمام عميد حاسبات حلوان: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول قريبآ

رئيس جامعة حلوان: امتحانات العملي بالكليات منتصف يناير المقبل









تستعد جميع كليات جامعة حلوان لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2020 /2021 وقد بدأت الكليات فى التجهيز والتحضير لإعلان جدول الامتحانات .





قوال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن امتحانات منتصف العام الدراسي سوف تبداء يوم الثلاثاء 12 يناير 2020 وان الكلية سوف تعلن عن الجدول بالكامل قريبا .









وقد صرح الدكتور عماد أبو الدهب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ان الكلية ترعى في وضعها لجداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادى وقوع أي حالات تكدس او زحام قد تسبب في إصابة كورونا .









وأضاف أبو الدهب ان الكلية تجرى الان امتحانات النظري داخل معامل الكلية وتطبق جميع قواعد التباعد الاجتماعي وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من فرض ارتداء الكمامة الطلاب وعدم خلعها نهائي .





وأوضح الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ان الكلية سوف تعلن عن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع المقبل .





ولفت الدكتور أسامة إلى أن الكلية حريصة على وضع جداول امتحانات متوافقة مع ما تمر به البلاد من وجود فيروس كورونا وان الكلية تضع في اعتبارها اثناء وضع الجدول تقليل اعداد الطلاب داخل اللجان منعا لحدوث أي تكدس او زحام قد يتسبب في موجة ثانية من فيروس كورونا .





ونبه إمام أن امتحانات منتصف العام الدراسي تقام في موعدها ، في مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر للقاعات والمدرجات للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنه شدد على الطلاب والعاملين بالكلية اتخاذ الإجراءات الاحترازية ويمنع على الطلاب او العاملين خلع الكمامة أثناء فترة التواجد في الكلية .









صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى .









واستطرد رئيس جامعة حلوان الى انه سيتم عقد امتحانات العملي و الشفوي بكليات الجامعة ابداء من منتصف يناير 2021



