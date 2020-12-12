ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

امتحانات منتصف الفصل الدراسي.. جامعة حلوان تعلن الجدول قريبا.. ماجد نجم: العملي منتصف يناير

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:24 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
اسلام خالد
عميد علوم حلوان: امتحانات منتصف العام 12 يناير 
أسامة إمام عميد حاسبات حلوان: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول قريبآ 
رئيس جامعة حلوان: امتحانات العملي بالكليات منتصف يناير المقبل


تستعد جميع كليات جامعة حلوان لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2020 /2021 وقد بدأت الكليات فى التجهيز والتحضير لإعلان جدول الامتحانات .

قوال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن امتحانات منتصف العام الدراسي سوف تبداء يوم الثلاثاء 12 يناير 2020 وان الكلية سوف تعلن عن الجدول بالكامل قريبا .


وقد صرح الدكتور عماد أبو الدهب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ان الكلية ترعى في وضعها لجداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادى وقوع أي حالات تكدس او زحام قد تسبب في إصابة كورونا .


وأضاف أبو الدهب ان الكلية تجرى الان امتحانات النظري داخل معامل الكلية وتطبق جميع قواعد التباعد الاجتماعي وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من فرض ارتداء الكمامة الطلاب وعدم خلعها نهائي .

وأوضح الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ان الكلية سوف تعلن عن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع المقبل   .

ولفت الدكتور أسامة إلى أن الكلية حريصة على وضع جداول امتحانات متوافقة مع ما تمر به البلاد من وجود فيروس كورونا وان الكلية تضع في اعتبارها اثناء وضع الجدول تقليل اعداد الطلاب داخل اللجان منعا لحدوث أي تكدس او زحام قد يتسبب في موجة ثانية من فيروس كورونا .

ونبه إمام أن امتحانات منتصف العام الدراسي تقام في موعدها ، في مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر للقاعات والمدرجات للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنه شدد على الطلاب والعاملين بالكلية اتخاذ الإجراءات الاحترازية ويمنع على الطلاب او العاملين خلع الكمامة أثناء فترة التواجد في الكلية .


صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى .


واستطرد رئيس جامعة حلوان  الى انه سيتم عقد امتحانات العملي و الشفوي بكليات الجامعة ابداء من منتصف يناير 2021

ونوه الى أن امتحانات الميد ترم تسير وفقا للجداول المعلنة بكليات وحتى الآن لم يظهر أي عائقا لها و ان الجامعة تشدد على ارتداء الطلاب للكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آلية امتحانات "الميدترم" بالكليات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. امتحانات اختيار من متعدد.. ورفع بنوك الأسئلة بالمنصات

عميد علوم حلوان: لا توجد حالات كورونا والدراسة تسير بشكل طبيعي

جامعة عين شمس: نهاية الميدتيرم بالكليات منتصف ديسمبر .. وبداية امتحانات التربية العملية .. وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

علوم حلوان: إجراءات قوية ضد المسيئين للكلية على مواقع السوشيال

عميد حاسبات حلوان: متابعة دقيقة لامتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة..صور

جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة

ترشيحاتنا

مفاوضات الأهلي.. المقاولون يكشف حقيقة رفض الزمالك ضم محمد صلاح

قطر تحتجز قاربا بحرينيا وتحيل طاقمه للنيابة

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

الغيرة وجمالها.. رد فعل هنادي مهني على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة

مفاجآت القائمة .. تفاصيل مران الأهلي النهائي قبل مواجهة المقاصة

حبيبي يا علولو.. أحمد حلمي يوجه رسالة إلى علي معلول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج رمل الكلى

دراسة حديثة.. الجينات مفتاح لعلاج محتمل ضد فيروس كورونا

دراسة.. غالبية النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بـ كورونا