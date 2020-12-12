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مرأة

خطوات تجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر .. تعرف عليها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:25 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
يسعى الكثيرون ، ليكونوا أكثر جاذبية دائما ، لدى الطرف الأخر ، سواء من الناحية الخارجية أو الداخلية ، ويختلف مفهوم الجاذبية ، من شخص لأخر ، وفقا للميول والرغبات .

ووفقًا لما نشره موقع "POWER OF POSITIVITY" ، فهناك أشياء ، تساعدك أن تكون شخصا جذابا ، وإليكم هذه الخطوات : 

تحسين جسمك 

فمن الضروري أن يهتم الشخص ، بمظهره الخارجي ، وصحة جسدة ، نظرا لأن هناك بعض الرجال والنساء ، الذين يفضلون الجسم الرياضي الممشوق القوام .

الإهتمام برائحة الجسم والنظافة الشخصية 

ليصبح الأشخاص أكثر جاذبية ، فإن عليهم الاهتمام ، برائحتهم الصادرة منهم ، وذلك باستخدام الكولونيا المعطرة للجسم ، وعدم التساهل ، من ناحية هذه النقطة .

صفة المسؤولية 

لا شك بإن الصفات الخارجية مهمة ، ولكنها لاتزيد أهمية ، عن الصفات الداخلية ، ومن ضمن تلك الصفات ، الشعور بأن الشخص الأخر لديه مسؤوليات ، قادر على القيام بها ، وليس جالسا طوال الوقت أمام التلفاز ، ويتسكع في أمور ، غير مجدية .

صفة الحيلة 

من الجيد أن يكون لديك بعض الغموض ، وحتى تستطيع أن تلفت أنتباة الشخص الأخر ، وتكون محل تفكيره .

إتاحة الوقت للعب والمرح 

يجب على الجميع العمل لكسب الرزق ، ولكن يجب عليك التأكد من أن لديك توازنًا جيدًا لإتاحة وقت للمرح. العلاقة التي لا ترى فيها بعضكما البعض لن تنجح أبدا.

صفة الصدق 

من أهم الصفات الداخلية ، التي يميل لها جميع الأشخاص ، وتجعلهم يشعرون بالأمان ، مع الطرف الأخر .



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