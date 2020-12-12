خطوات تجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر .. تعرف عليها

يسعى الكثيرون ، ليكونوا أكثر جاذبية دائما ، لدى الطرف الأخر ، سواء من الناحية الخارجية أو الداخلية ، ويختلف مفهوم الجاذبية ، من شخص لأخر ، وفقا للميول والرغبات .





ووفقًا لما نشره موقع "POWER OF POSITIVITY" ، فهناك أشياء ، تساعدك أن تكون شخصا جذابا ، وإليكم هذه الخطوات :





تحسين جسمك





فمن الضروري أن يهتم الشخص ، بمظهره الخارجي ، وصحة جسدة ، نظرا لأن هناك بعض الرجال والنساء ، الذين يفضلون الجسم الرياضي الممشوق القوام .





الإهتمام برائحة الجسم والنظافة الشخصية





ليصبح الأشخاص أكثر جاذبية ، فإن عليهم الاهتمام ، برائحتهم الصادرة منهم ، وذلك باستخدام الكولونيا المعطرة للجسم ، وعدم التساهل ، من ناحية هذه النقطة .





صفة المسؤولية





لا شك بإن الصفات الخارجية مهمة ، ولكنها لاتزيد أهمية ، عن الصفات الداخلية ، ومن ضمن تلك الصفات ، الشعور بأن الشخص الأخر لديه مسؤوليات ، قادر على القيام بها ، وليس جالسا طوال الوقت أمام التلفاز ، ويتسكع في أمور ، غير مجدية .





صفة الحيلة





من الجيد أن يكون لديك بعض الغموض ، وحتى تستطيع أن تلفت أنتباة الشخص الأخر ، وتكون محل تفكيره .





إتاحة الوقت للعب والمرح





يجب على الجميع العمل لكسب الرزق ، ولكن يجب عليك التأكد من أن لديك توازنًا جيدًا لإتاحة وقت للمرح. العلاقة التي لا ترى فيها بعضكما البعض لن تنجح أبدا.





صفة الصدق





من أهم الصفات الداخلية ، التي يميل لها جميع الأشخاص ، وتجعلهم يشعرون بالأمان ، مع الطرف الأخر .











