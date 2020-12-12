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رياضة

لم يسدد أي كرة على المرمى.. إشبيلية يخطف فوزا قاتلا من خيتافي فى الدوري الإسباني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:39 م
إشبيلية
إشبيلية
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إسراء أشرف
حقق فريق إشبيلية فوزًا صعبًا، على مضيفه خيتافي، بنتيجة 1-0، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وأهدت النيران الصديقة النقاط الثلاث لإشبيلية، حيث سجل تشابيير إتشيتا لاعب خيتافي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وفاز إشبيلية رغم عدم تسديده أي كرة على مرمى خيتافي طوال المباراة، ليستعيد نغمة الفوز، بعد الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية على ملعبه أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق،  بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في المركز الـ15، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ريال مدريد.
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