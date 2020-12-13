تقرير.. الحكومة تقترض 16.5 مليار جنيه من البنوك اليوم





وقالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها،إن ادارة الدين العام التابعة لها، ستقوم بعمليات طرح تلك الأذون، وتحديدا في أجلي 91 و266 يوما بنفس القيمة المذكورة.

وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه، وكذلك أجل 266 يوما بـ 10 مليارات جنيه، ضمن الاجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالإلتزامات المقررة لها.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 51.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع الماضي.





وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له و أخرها يوم الخميس المقبل.





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ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 35 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.وكانت وزارة المالية قد خفضت- خلال الاسبوع الماضي- طرحها من أدوات الدين المحليبمعدل 2.5 مليار جنيهليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابقنحو 47.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرونيتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.ورفعت وزارة الماليةحجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولاربعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرحبزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدةوالعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.