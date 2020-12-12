استشارى قلب: المصريون ينفقون 120 مليار جنيه على السجائر سنويا

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين بالمعهد القومي للقلب، أن زيادة التدخين في المجتمع قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن المصريين ينفقون حوالى 120 مليار جنيه على السجائر والدولة تحصل على أرباح بالفعل من خلال مكتسبات الضرائب على السجائر ولكن تصرف مليارات على علاج أمراض السرطان.





وتمنى الدكتور وائل صفوت، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن يتم العمل على مواجهة هذه الظاهرة من أجل توجيه هذه النفقات المرتفعة لأمر آخر غير التدخين، مطالبا الدولة باتخاذ قرارات تُصعب التدخين.



