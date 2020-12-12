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استشارى قلب: المصريون ينفقون 120 مليار جنيه على السجائر سنويا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين بالمعهد القومي للقلب، أن  زيادة التدخين في المجتمع قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن المصريين ينفقون حوالى 120 مليار جنيه على السجائر والدولة تحصل على أرباح بالفعل من خلال مكتسبات الضرائب على السجائر ولكن تصرف مليارات على علاج أمراض السرطان.

وتمنى الدكتور وائل صفوت، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن يتم العمل على مواجهة هذه الظاهرة من أجل توجيه هذه النفقات المرتفعة لأمر آخر غير التدخين، مطالبا الدولة باتخاذ قرارات تُصعب التدخين.

وأوضح الدكتور وائل صفوت، أن الأدوية تساعد فى الاقلاع عن التدخين ولكن القرار والاصرار هو العلاج الأول لتبطيل التدخين، موجها كلمه للراغبين فى ترك السجائر قائلا: "أهم حاجة فى تبطيل التدخين هو القرار وتخيل الاضرار من التدخين بعد مرور السنوات والادوية مفيدة ولكن اهم حاجة القرار".
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