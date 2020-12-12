نشرة أخبار العالم| واشنطن تعتمد خريطة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. ومخترع لقاح كورونا يكشف موعد القضاء على الفيروس

تابع موقع "صدى البلد" عددًا من أهم الملفات والقضايا حول العالم ومستجداتها اليوم، وفيما يلي نستعرض أهم أخبار العالم اليوم.





اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة على تلك المساحة المتنازع عليها.





تلقت تركيا صفعة قوية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصبح النظام التركي تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين أنقرة والغرب. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا، وذلك على خلفية أنشطة التنقيب المخالفة للقانون في شرق البحر المتوسط.





كان "بيل جيتس" أول من توقع بأن العالم على موعد مع اجتياح فيروس ما، وكان ذلك عام 2015 ليتحقق ذلك بالفعل بعد 5 أعوام وتفشى فيروس كورونا وغرق العلماء والباحثين وصناع القرار والساسة في تلك الأزمة باحثين عن حل لها، بعد أن تفاقمت عجلات الإنتاج بسبب الفيروس في عدد كبير من البلدان. وفي مقابلة أخرى مع شبكة إن بي سي ، حذر جيتس من أن "الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة ستكون قاتمة للغاية" بسبب الشتاء في نصف الكرة الشمالي".





توقع أوجور شاهين، مخترع لقاح كورونا المدير العام لشركة "بيونتيك" الألمانية التي توصلت للقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية أن يتم السيطرة على وباء كورونا بحلول نهاية الصيف المقبل. وقال شاهين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن نعلم أننا وجدنا العلاج ويمكننا إنتاج الكثير من الجرعات. نعلم أن تلك اللقاحات ستكون مفيدة لمن يستجيبون لها، ولذلك علينا أن نكون متأكدين أننا يمكن أن نسيطر على هذا المرض والوباء بحلول نهاية العام المقبل على أبعد تقدير".





أصدرت الداخلية البحرينية بيانا شديد اللهجة ردت خلاله على احتجاز قطر لقارب صيد بحريني، وإحالة طاقمه للنيابة العامة. وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.





أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عزمه إعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ خلال اليوم الأول لرئاسته بعد تنصيبه المنتظر في 20 يناير المقبل. ونشر بايدن على حسابه بموقع تويتر تغريدة كتب فيها "قبل 5 سنوات من اليوم اجتمع العالم لتبني اتفاقية باريس حول التغير المناخي. وخلال 39 يومًا ستعود الولايات المتحدة للانضمام إليها. سنحشد العالم لدفع تقدمنا ​بشكل أسرع ومعالجة أزمة المناخ".



