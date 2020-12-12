مخترع لقاح كورونا يكشف موعد القضاء على الفيروس في العالم

توقع أوجور شاهين، مخترع لقاح كورونا المدير العام لشركة "بيونتيك" الألمانية التي توصلت للقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية أن يتم السيطرة على وباء كورونا بحلول نهاية الصيف المقبل.





وقال شاهين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن نعلم أننا وجدنا العلاج ويمكننا إنتاج الكثير من الجرعات. نعلم أن تلك اللقاحات ستكون مفيدة لمن يستجيبون لها، ولذلك علينا أن نكون متأكدين أننا يمكن أن نسيطر على هذا المرض والوباء بحلول نهاية العام المقبل على أبعد تقدير".





وأشار شاهين إلى أنه يمكن أن يحدث اللقاح تغييرًا كبيرًا في مكافحة الجائحة بحلول شهر أبريل المقبل.





وأضاف: "نحن متأكدون من أننا يمكننا توفير 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021 ونخطط لذلك. نقوم الآن بإجراء تقييم هل يمكننا أن نوفر جرعات أكثر في عام 2021 أم لا".





وصادقت اللجنة المهنية التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس، على لقاح فايزر ومنحته الضوء الأخضر، وسجلت بذلك معلما تاريخيا وهاما في مكافحة الوباء العالمي، وجاء قرار اللجنة المهنية في مقر إدارة الغذاء والدواء بولاية ماريلاند بالموافقة على اللقاح الذي طورته شركة فايزر بعد مناقشات مطولة وتصويت مثير، ومن المقرر منح الموافقة الرسمية قريبا، والتطعيم ضد فيروس كورونا في أنحاء العالم.





وجاء هذا الترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالجائحة مع أكثر من 15 مليون إصابة مسجلة وما يقرب من 290 ألف وفاة، ويُنتظر أن تصدر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا من الحساسية، أسوة ببريطانيا بعد أن برزت على اثنين من عمال الرعاية الصحية عوارض حساسية ما اضطرهما لتلقي علاج.





وتظهر البيانات أن اللقاح يعطي نتائج تفوق التطلعات، فالجرعة الأولى تبدأ بتأمين حماية بعد عشرة أيام على تلقيها، ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوما تخفض خطر التقاط كوفيد-19 بنسبة 95%، بالمقارنة مع شخص لم يتلق اللقاح، وتتسابق الشركات للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس الذي أودى بأكثر من 1,5 مليون شخص وأصاب أكثر من 68 مليونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.