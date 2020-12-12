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رياضة

مشرف الكرة بالزمالك: تعديل عقود بعض اللاعبين وهذه حقيقة التجديد لـ ساسي.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:37 م
ساسي
ساسي
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، سر فوز فريقه الاول لكرة القدم باللقاء الاول في الموسم الجديد من الدوري على المقاولون العرب بهدفين دون رد. 

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت2، إن خبرات اللاعبين هي التي منحت الفوز للفريق في مباراة اليوم، واصرارهم على الفوز للدقيقة 90 كما شاهد الجماهير.

وعن مستحقات اللاعبين في الزمالك أكد قاسم:" أن جميع اللاعبين تقاضوا مستحقاتهم، والذي جعل الأمر يتأخر يومين أو ثلاثة أيام هو رغبة البنوك في توقيعات جيدة بالأسماء المسؤولة في الفترة الحالية، ولكن الجميع تقاضى مستحقاته الآن. 

وأضاف أن:" متبقي فقط مقدمات العقود الجديدة للاعبين، وتجديد عقد فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق في الفترة القادمة كما يرغب الجماهير ومحبو الأبيض. 

وصرح المشرف العام على الكرة أن:" تم الإتفاق مع فرجاني ساسي على التجديد خلال الفترة المقبلة واللاعب لن يرحل ويتبقى بعض التفاصيل المالية فقط. 

وتابع:" وكيل اللاعب صرح من قبل على قناة نادي الزمالك أن اللاعب يشعر براحة نفسية داخل القلعة البيضاء، وأنه يرغب بالاستمرار داخل نادي الزمالك.

وأشار قاسم الى أن، تعديل عقود لاعبي الفريق يعمل عليه لجنة بالكامل لتحقيق نوع من العدل بين اللاعبين وبعضهم، وبالأخص مصطفى محمد وشيكابالا.
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