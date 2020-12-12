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فن

شائعة وفاة فيفي عبده تجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة ترد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:41 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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سعيد فراج
اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها. 

وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليله في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا. 

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى ، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".
 
وردا على الإعلامية نجوى إبراهيم بقولها: "انتى اتحسدتى"، قالت فيفى عبده: "العين مذكورة في القرآن ومش لاقيالها حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق". 

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم قائلة: "سألت دكتور ليه الأرزق؟، قال إن اللون الأزرق أول لون تتعرف عليه العين، ونجد بعض البلاد العربية مشهورين بالعين الزرقاء".  

ومن جانبه علق الإعلامى وائل الإبراشى: "بختلف معاكم، واحنا بنحارب الشعوذة والدجل، والناس يجب أن تلجأ للقرآن". 

وسبق ان نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.

وقالت "فيفي": "أنا مش في المستشفى زي ما فيه ناس كاتبين أنا عيانة وبتعالج في البيت، عشان ضهري، ماعنديش حاجة خطيرة الحمد لله".

وتابعت: "بس أنا محتاجة دعا الناس، وحرام كدة اللي هما كاتبينه ومطلعين عليا إشاعات كتيرة جدا، بس بطمنكم عليا وادعولي، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وقعة وتزول إن شاء الله".

وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.

شائعة وفاة فيفي عبده تجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة ترد
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