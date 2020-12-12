سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، إنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، وحسم موقفه.





وأكد مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب رئيس لنادي الزمالك".





وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، قال: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".





وحرصت اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون النادي خلال الفترة الحالية على الاجتماع مع إدارة الشئون القانونية بالنادي من أجل مناقشة أزمة قضية لافتات نادي القرن.



وطالب أعضاء اللجنة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل للحديث مع نظرائهم فى النادى الأهلى، من أجل التنازل عن قضية نادى القرن، والتى يطالب فيها القلعة الحمراء بالحصول على 50 مليون جنيه تعويضا، من أجل حل الأزمة بشكل ودى بين الطرفين فى إطار فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الناديين قائمة على نبذ الخلافات والترفع عن أى صغائر من شأنها التأثير السلبى على روح الود المفترض تسود بين قطبى الكرة المصرية.



ويطالب النادى الأهلى بـ50 مليون جنيه من نادى الزمالك، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن، وهو اللقب الممنوح في الأساس لنظيره الأحمر.

وقامت المحكمة الاقتصادية بتأجيل القضية المرفوعة من الأهلى ضد الزمالك، ليوم 3 يناير المقبل، بعد طلب مسئولي الزمالك.



