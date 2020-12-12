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فن

اخبار الفن| بتاع ستات.. نبيل الحلفاوي يؤيد التحفيل بعد هزيمة بيراميدز.. ظهور خاص لـ ابنة نيللي كريم.. عقد قران رشا مجدي أحمد علي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:52 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لابنتها سيليا وذلك فى احدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى. 

أقيم عقد قران رشا ابنة المخرج مجدى احمد على وذلك على شاب من خارج الوسط الفنى بحضور عدد من المقربين وأهل العروسين. 

نشر الفنان محمود حميدة مقطع فيديو لمتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يوجه له تساؤلا وقال : "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة أنك بتاع ستات ومن الواضح أن عكس شخصيتك". 

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة نادى بيراميدز من نادي الاتحاد السكندري في افتتاح مباريات الدوري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

احتلت النجمة العالمية صوفيا لورين، محرك البحث جوجل بعد أن أعلن الفنان حسين فهمى عن معاكستها له وذلك خلال تواجده فى برنامج "ابلة فاهيتا". 
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