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فن

بدون تجريح.. نبيل الحلفاوي بعد هزيمة بيراميدز: نحفل زي ما إحنا عاوزين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:19 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة نادى بيراميدز من نادي الاتحاد السكندري في افتتاح مباريات الدوري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

وقال: "ياريت بس نتجنب التجريح الشخصي ونحفل زي ما إحنا عاوزين. تحفيل الصحاب إللي مفيش بينهم مكان للكراهية".

وكان غرَّد الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بشأن مباريات الدورى العام، والذى بدأ أمس، وبقوة. 

وكتب نبيل الحلفاوى: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده؛ هنشوف موسم قوي ممتع. يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب. ونركز في الكورة. ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب". 

وسبق أن أفحم الفنان نبيل الحلفاوي، أحد متابعيه بعد اتهامه للأهلي بتحقيق انتصاراته من خلال مساعدة الحكام، وذلك عبر حسابه على "تويتر". 

وقال أحد المتابعين: "طب ما تجيب حكام أجانب لكل ماتشاتك ونشوف النتيجة ايه؟ بس مش من إياهم بتوع حازم الهوارى". 

ورد بقوة نبيل الحلفاوى : ماتشاتنا سوا كانت بحكام أجانب إلا فيما ندر، وماتشاتنا في إفريقيا كانت بإيه؟ واخدين حكام معانا في الشنط؟"
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