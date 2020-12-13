حقوق القاهرة: فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز - التقديرية - التفوق - التشجيعية - الإختراع - نجيب محفوظ - الأميرة فاطمة) وذلك وفقًا للشروط التي أعلنتها الجامعة .
ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية ، وذلك حتى يوم 31-1-2021 على أن يتم إرسال البيانات الآتية للإدارة العامة للبحوث العلمية :
- رقم التسجيل الإلكتروني للمتقدم .
- نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة .
- استمارة التقدم التي يتم تحميلها من على الموقع بعد توقيع المتقدم على الإقرار .
- ملف المتقدم كاملا (أصل + 5 صور) غير قابل للرد .
- اسطوانه مدمجة تتضمن نسخة كاملة من ملف المتقدم .
- صورة من بطاقة الرقم القومي .
- خطاب من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم .
وكانت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة قد أعلنت عن الشروط الخاصة بالمتقدمين لجوائز الجامعة للاختراع ، وهي كالاتي:
- لا يجوز لكل من أعضاء مجلس الجوائز وأعضاء مجلس جامعة القاهرة أثناء توليهم مناصبهم الإدارية أن يتقدموا لأي من جوائز الجامعة.
- لا يجوز التقدم لأ كثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام.
- أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بجامعة القاهرة عند التقدم لنيل الجائزة.
- ألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه علي جائزة محلية أخري سواء من الجامعة أو خارجها وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.
- في حالة نيل المتقدم بذات الإنتاج العلمي في نفس العام أحد جوائز الدولة بالإضافة إلي أحد جوائز الجامعة عليه التنازل عن أحداهما وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.