حقوق القاهرة: فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز - التقديرية - التفوق - التشجيعية - الإختراع - نجيب محفوظ - الأميرة فاطمة) وذلك وفقًا للشروط التي أعلنتها الجامعة .





ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية ، وذلك حتى يوم 31-1-2021 على أن يتم إرسال البيانات الآتية للإدارة العامة للبحوث العلمية :





- رقم التسجيل الإلكتروني للمتقدم .





- نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة .





- استمارة التقدم التي يتم تحميلها من على الموقع بعد توقيع المتقدم على الإقرار .





- ملف المتقدم كاملا (أصل + 5 صور) غير قابل للرد .





- اسطوانه مدمجة تتضمن نسخة كاملة من ملف المتقدم .





- صورة من بطاقة الرقم القومي .





- خطاب من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم .





وكانت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة قد أعلنت عن الشروط الخاصة بالمتقدمين لجوائز الجامعة للاختراع ، وهي كالاتي:



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- لا يجوز لكل من أعضاء مجلس الجوائز وأعضاء مجلس جامعة القاهرة أثناء توليهم مناصبهم الإدارية أن يتقدموا لأي من جوائز الجامعة.





- لا يجوز التقدم لأ كثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام.





- أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بجامعة القاهرة عند التقدم لنيل الجائزة.





- ألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه علي جائزة محلية أخري سواء من الجامعة أو خارجها وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.



