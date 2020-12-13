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تعليم

حقوق القاهرة: فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
كلية الحقوق بجامعة
كلية الحقوق بجامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز - التقديرية - التفوق - التشجيعية - الإختراع - نجيب محفوظ - الأميرة فاطمة) وذلك وفقًا للشروط التي أعلنتها الجامعة .

ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية ، وذلك حتى يوم 31-1-2021 على أن يتم إرسال البيانات الآتية للإدارة العامة للبحوث العلمية :

- رقم التسجيل الإلكتروني للمتقدم .

- نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة .

- استمارة التقدم التي يتم تحميلها من على الموقع بعد توقيع المتقدم على الإقرار .

- ملف المتقدم كاملا (أصل + 5 صور) غير قابل للرد .

- اسطوانه مدمجة تتضمن نسخة كاملة من ملف المتقدم .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- خطاب من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم .

وكانت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة قد أعلنت عن الشروط الخاصة بالمتقدمين لجوائز الجامعة للاختراع ، وهي كالاتي:

- لا يجوز لكل من أعضاء مجلس الجوائز وأعضاء مجلس جامعة القاهرة أثناء توليهم مناصبهم الإدارية أن يتقدموا لأي من جوائز الجامعة.

- لا يجوز التقدم لأ كثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام.

- أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بجامعة القاهرة عند التقدم لنيل الجائزة.

- ألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه علي جائزة محلية أخري سواء من الجامعة أو خارجها وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.

- في حالة نيل المتقدم بذات الإنتاج العلمي في نفس العام أحد جوائز الدولة بالإضافة إلي أحد جوائز الجامعة عليه التنازل عن أحداهما وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.
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