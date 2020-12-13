أمير رمسيس يكشف لـ "صدى البلد" موعد طرح حظر تجول

كشف المخرج امير رمسيس عن موعد طرح فيلم حظر تجول للجمهور بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وقال أمير في تصريحات لـ "صدى البلد" إن العمل سيطرح يوم 16 ديسمبر الجاري، ولفت الي انه من المقرر أن يذاع على شبكة قنوات osn، بعد شهر من طرحه.





وعن إمكانية مشاركة الفيلم في مهرجانات اخرى، قال ان مصير المهرجانات حتى الان في بعض الدول غير معلوم لذلك هو لم يقرر بعد ماذا سيفعل.





الفيلم نال اشادة جماهيرية بعد عرضه في المهرجان، وحصدت عنه النجمة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة.





وكان المخرج أمير رمسيس قد عبر عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيّ بشكل كبير".





وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل التى لفتت بها الأنظار، وقال إنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصت وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.





وكان المخرج أمير رمسيس قال في وقت سابق، إنه سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.









الفيلم شارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.



