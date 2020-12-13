"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على قرار تراجع إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا.
وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد الشيخ أساء لنادي الزمالك وأنا لو صاحب قرار لن أتعاقد معه وإدارة الزمالك قرارها صحيح في التراجع عن التعاقد معها".
وتابع: "أحمد الشيخ لو فيه الخير مكنش الأهلي استغنى عنه مجانًا ومستوى أحمد الشيخ لا يؤهله للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك".
وأكمل: "هناك لاعبين في نادي الزمالك أفضل من أحمد الشيخ بكثير ومش هقولك أشرف بن شرقي أو زيزو، ولكن شيكابالا أفضل منه".
وكتب الشيخ عبر صفحته بعد الرحيل عن الأهلي: "أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى".
وتابع: "سعيت قدر المستطاع أن أرضيكم وكنت جزءا من منظومة كبيرة تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائمًا".
وأضاف: "قد أكون أسعدت البعض فى أوقات وغضب منى البعض الآخر لكنى فى النهاية بحترم الجميع ومسامح كل من أساء فى حقى أو تقول عليا بشئ لم افعله فى النهاية كرة القدم وسيلة للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من الحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد او غير قصد".
واختتم الشيخ: "دعواتكم لى فى تجربتى الجديدة وفى حياتى بصفه عامة وأتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والسعادة والتوفيق".