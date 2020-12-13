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100 مليون جنيه .. نصيب مستشفيات الشرقية من مبادرة البنك المركزي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد المستشفيات بالمحافظة تبلغ حوالى 28 مستشفى، مشيرا إلى أن البنك المركزى دعم المستشفيات فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج  مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن نصيب محافظة الشرقية من مبادرة البنك المركزي 100 مليون جنيه، منهم 50 مليون جنيه مخصصين لشراء الأجهزة الطبية.

 
وأضاف محافظ الشرقية، أن مستشفيات محافظة الشرقية تعمل بصورة جيدة، وخلال ثلاثة أشهر ستشهد مزيدا من التحسن والتطوير، وإن هناك مجهود كبير يبذل بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن المحافظة يوجد بها مدينتان صناعيتان وأعداد كبيرة من العمال.


وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا، لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات في تلك المحافظات.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم الاتفاق عليه من خلال التعاون مع عدد من مصانع الحديد والصلب لدعم احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي بشكل دوري، إضافة إلى الاتفاق على توفير خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.
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