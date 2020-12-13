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بعد توجيهات السيسي بعلاجها .. تفاصيل حالة الطفلة أميرة قبل خضوعها للعملية الجراحية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الطفلة أميرة محمود عمرها 8 شهور من محافظة الغربية وتعاني من عيب خلقي بالقلب  عبارة عن ثقب بين البطينين وثقب بين الأذينين ولديها ارتجاع في الصمام الميترالي.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز، أن الطفلة أميرة قد تحتاج إلى جراحة قلب مفتوح للتعامل مع هذا العيب الخلقي وإصلاحه، وتعاني من التهاب رئوي مما يجعل لديها صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى مبرة طنطا.

وأوضح خالد مجاهد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات الي وزيرة الصحة بسرعة إجراء العمليات اللازمة للطفلة أميرة، وقامت الوزيرة بتوجيه فريق طبي متخصص في جراحات قلب الأطفال لاستقبال الطفلة في معهد ناصر وعمل الفحوصات اللازمة لها.

وتابع خالد مجاهد ، أن المتخصصين سيقومون بتقييم حالة الطفلة أميرة لمعرفة إذا كانت الحالة تحتاج إلى علاج قبل إجراء العملية حتى يتم شفاؤها من الالتهاب الرئوي الذى تعاني منه.

وأكد خالد مجاهد ، أن فريق الإسعافات متواجد الآن في مستشفى مبرة طنطا لنقل الطفلة أميرة إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على تفاصيل الحالة مع متابعة الوزيرة للحالة.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير كل السبل والرعاية الطبية اللازمة للطفلة أميرة، وهذا كله بالمجان على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا: بدأنا بالتواصل مع والد الطفلة اميرة للاطمئنان علي تنفيذ التعليمات وقدم الشكر إلى رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة.
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