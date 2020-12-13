على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور





يتميز فندق The Clockwork Hotel في برمنجهام ببريطانيا بطريقة فريدة لتسجيل الوصول تتضمن قيام الضيوف بتحدي غرفة الهروب ليتمكنوا من فتح غرفهم بالمفتاح الصحيح.





فمن خلال العمل كفريق واحد، يجب عليهم حل المشكلات عبر طوابق الفندق الخاص، كل ذلك أثناء العد التنازلي بعيدًا للساعة.





فبعد الحصول على كأس ترحيبي من الشمبانيا، يقول الفندق إنك "ستكشف عن التحديات، وتكتشف الأسرار، وتلقي نظرة خاطفة على الغرف، وتعملوا معًا كفريق قوي".





ويضيف: "نحن نعد بأن يكون هناك الكثير من الضحك، والكثير من الذكريات التي لا تنسى، واللحظات التي توقف القلب خلال العد التناقصي للساعة".





ولحسن الحظ، لن يتم رفض دخول الضيف إذا لم يتمكن من النجاح في اللعبة، وبمجرد انتهاء غرفة الهروب، يحصل على وجبة من 3 أطباق مطبوخة بواسطة طاهٍ مخصوصين.





الفندق يعد مثالي لاستخلاص معلومات عن مهارات الشخص في حل الألغاز، ويتسع فندق Clockwork Hotel لما يصل إلى 22 شخصًا، تشمل الإقامة نادل شخصي وبار كوكتيل مجهز بالكامل.





تتميز غرفة المعيشة بتليفزيون ذكي ومدفأة طقطقة، بالإضافة إلى منطقة سبا مع حوض استحمام ساخن وساونا، وتبدأ أسعاره من 110 جنيهات إسترلينية للفرد في الليلة.

على نهج الأفلام الأجنبية، فإن قليل من المغامرة عند السفر إلى مكان بعيد واختيار فندق فخم قد يخلق جوا مذهلا من الاستمتاع، فقد ابتكر أحد الفنادق مهمة هروب لزبائنه قبل تسكينهم في غرفهم.