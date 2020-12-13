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رياضة

أهلي ولا زمالك.. مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي
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حسام الحارتي
فجر مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي مفاجأة جديدة في ملف نادي القرن الذي يثار حوله الجدل خلال الفترة الحالية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونفى مصطفي مراد فهمي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، الاتهامات بشان تدخله في منح النادي الأهلي لقب نادي القرن خلال منح اللقب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، عام 2001

وتابع: "لم أكن ضمن اللجنة التي اختارت نادي القرن في إفريقيا والتي ضمت نائب رئيس الكاف وقتها ولم اتدخل في اختيار نادي القرن وتم اختيار اللجنة في 2001 لاختيار نادي القرن ".


واوصل: "لجنة نادي القرن اختارت الأهلي اعتمادا على تقييم وضعناه منذ 1994 عندما احتفلنا بمرور 30 سنة على بطولات الكاف".
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