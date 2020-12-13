إسرائيل تشتعل| المتظاهرون يطالبون وزير الدفاع بالانقلاب على نتنياهو ..فيديو

اندلعت المظاهرات مجددا في إسرائيل، أمس السبت، حيث دعت حركة العلم الأسود وزير دفاع الاحتلال إلى التحرك بسرعة من أجل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتجمع الآلاف على الجسور والتقاطعات، وأمام منزل كل من نتنياهو وجانتس، أثناء الاحتفال بعيد حانوكا "الأنوار" في الأسبوع الـ25 على التوالي للتظاهرات ضد نتنياهو.





وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قالت الحركة في بيان إن "الوضع مواتٍ لاستبدال نتنياهو.. إنه واجب على كل من يرى الضرر اللامتناهي الذي أحدثه المتهم.. تحتاج إسرائيل إلى رئيس وزراء جديد، شخص سيسمح لنا بالخروج من أزمة فيروس كورونا غير المدارة، شخص يتوقف عن تقسيمنا باستمرار".





وأضافت: "فكرة تمديد جانتس لعهد نتنياهو هي فكرة مروعة ولا تطاق.. نحن بحاجة إلى رئيس وزراء مختلف، وليس المزيد من الفشل اللامتناهي".





ونظمت حركة العلم الأسود، أمس، احتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، بدأوا في الجسور والتقاطعات في جميع أنحاء البلاد واستمروا في ثلاث نقاط رئيسية: أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس المحتلة، ومقر إقامته في قيصرية وأمام منزل جانتس في روش هاعين.





تجمع حوالي ألف متظاهر أمام منزل نتنياهو في قيصرية، حاملين نموذجًا بالون أحمر طويل يصل طوله إلى 100 متر ويرمز إلى "الخط الأحمر" الذي تجاوزه نتنياهو.





ألقي القبض على 3 متظاهرين بحلول منتصف ليل 12 السبت، لعرقلة حركة المرور وإزعاج الجمهور.





وأضاف البيان:"لقد وصلنا لرسم خط احمر ونحتج على التأجيل المستمر لمحاكمة نتنياهو. لن نظل صامتين في وجه الفشل والتحريض".





واختتم: لقد جئنا إلى هنا من أجل حانوكا لإبعاد الظلمة وتقوية النور. لن نتعود على حقيقة أن من يتولى منصب رئيس الوزراء متهم في ثلاث لوائح اتهام خطيرة. هذا الوضع ليس طبيعيا ولا يمكن تطبيعه '، جاء في بيان صادر عن الحركة من أجل حكومة الجودة في إسرائيل.