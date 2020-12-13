شريف مدكور يمازح جمهوره بعد شراء موبايل جديد

نشر الإعلامى شريف مدكور ، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا، مازح فيه جمهوره.









وقال شريف مدكور: "انا غيرت الموبيل وعاوز اشكر التليفون القديم بعد رحله كفاح ٦ سنوات مفيش مره قصر معايا شكرا يا صديقي".





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وأعلن المذيع شريف مدكور مؤخرا عن إعادة حسابه الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي واتساب بعد وقوعه للتهكير، وكتب معلقا: "أنا رجعت واتساب أخيرا".





يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة لمرض السرطان الذي أدى إلى اختفاء عن الشاشة بعض الوقت.





شريف مدكور يعيد حسابه الخاص على واتساب بعد تهكيره





وقال الإعلامى شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغيير جذري فى شخصيته بعد مروره بهذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.





وأضاف الإعلامى شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى، أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".





وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه لم يصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، مضيفا: "كنت رايح التصوير وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".





وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة شهور تعرض لهذه التجربة وظهر حب الناس له فتيقن أنها رسالة الله له.