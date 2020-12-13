أمريكا تعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار اليوم الأحد، بدء توزيع لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية.





وقال وزير الصحة الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر":"بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".





وفي مقطع فيديو نشره عبر تويتر" اعتبر عازار أن اليوم تاريخي لمنح الموافقة على أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف أن لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر آمن وفعال بنسبة 94%.





وأكد أنه يجري الآن توزيع الملايين من الجرعات، وأن هناك عشرات الملايين من الجرعات متوفرة وسيجرى توزيعها خلال الأسابيع القادمة، وأن مئات الملايين من الجرعات الأخرى ستكون متوفرة خلال مدة شهر لإنقاذ الملايين من أرواح الأمريكيين.





وأعلنت المراكز الأمريكية عن تسجيل 244 ألفًا و11 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلأى 15 مليونًا و718 ألفًا و811 شخص.





كما توفي 3013 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 294 ألفًا و535 شخصا.





وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم المتضررة من فيروس كورونا تليها الهند في عدد الإصابات والبرازيل في عدد الوفيات.