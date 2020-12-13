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رشا مجدي: طقس الأسبوع كوكتيل برد وحر ومطر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي
نصحت المذيعتان رشا مجدي، ولميس سلامة المواطنين بضرورة متابعة بيانات الأرصاد ومعرفة طقس اليوم، إلى جانب عدم تخفيف الملابس الشتوية لأن هذا يعرضهم للإصابة بنزلات البرد.

وسخرت رشا مجدي من التقلبات الجوية التي نشهدها هذا الأاسبوع، قائلة: "هيصوا بقى عندكوا حر وبرد ومطر وتراب ورياح"، وردت عليها الإعلامية لميس سلامة مازحة: "ده كوكتيل".

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بصدد الانتهاء من فصل الخريف ومتبقي 8 أيام فقط على بداية فصل الشتاء الرسمية والجغرافية والتي توافق 21 ديسمبر، لافتة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت بيانا أمس بتعرض البلاد لتقلبات جوية في الأيام المقبلة وتنتهي يوم الأربعاء، لتنخفض درجات الحرارة على نهاية الأسبوع.

وتابعت إيمان شاكر، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": سنشهد اليوم الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة بـ 3 أو 4 درجات، مشددة على أن هذا الارتفاع مؤقت مش عايزين ننخدع فيه، مؤكدة على عدم تخفيف الملابس الشتوية.

وذكرت أنه من غد الاثنين ستعاود درجات الحرارة في الانخفاض بحوالي 3 درجات، ويوم الاربعاء ستنخفض 3 درجات، وستسجل درجات الحرارة يوم الخميس 19 درجة للعظمى على القاهرة، وهذا بمعدل انخفاض 8 درجات مئوية.

وأضافت أن الطقس يكون باردا أثناء الليل، منوهة أن اليوم سيكون الطقس مصاحبا لرياح والأتربة على السواحل الشمالية، وسيستمر هذا النشاط للرياح لمدة يومين، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.

وأشارت إلى أن سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وأن غدا الاثنين ستزيد كميات سقوط الأمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وتستمر هذه الأمطار الى يوم الأربعاء لتصل إلى القاهرة والوجه البحري.

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