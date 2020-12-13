انطلاق القمة الأولى لمراكز الشباب بحضور وزير الرياضة اليوم .. فيديو

قال الدكتور ماجد العزازي ، رئيس الاتحاد العام ، لمراكز شباب مصر، على خلفية انطلاق القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر، إن القمة تحت رعاية ، وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي ، ويشارك بها شباب مصر، على مستوى محافظات الجمهورية ، موضحا أن مقرها هو نادي الجزيرة ، بالمقرر التابع لوزارة الشباب والرياضة .





ولفت الدكتور ماجد العزازي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، إلى أن هناك 85 شخص ، تم اختياره للمشاركة في فعاليات القمة ، من أصل 2000 شاب متقدم ، وذلك مراعاة للإجراءات الإحترازية ، موضحا أن سنهم يترواح بين 18 وحتى 24 سنة ، من الجنسين .





وفيما يخص الموضوعات المطروحة ، والمقرر الحديث عنها ، خلال القمة ، أشار "العزازي" إلى القمة ستتناول ثقافة التطوع ، وتحديات الأمن القومي ، وتنظيم فعاليات ومبادرات ، للرقي بمراكز الشباب ، على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى ان الدكتور أشرف صبحي ، هو من سيفتتح الجلسة اليوم ، بحضور بعض الشخصيات الرياضية .





وعلي سياق آخر ، نظمت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات مبادرة لا للتحرش والتى تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ممثلة في الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسنج وذلك بمقر مسرح ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.





وشهد حفل الختام توزيع شهادات تقديرية للمشاركين والمدربين الذين شاركوا في نجاح هذه المبادرة من خلال تدريب الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية وعرض فيلم وثائقي يتحدث عن المبادرة وفعاليتها في مراحلها المتعددة إلى جانب الاستماع إلى تجارب بعض الفتيات اللاتي شاركن في المبادرة وتوضيح فوائدها وايجابياتها لديهن.





وقال الدكتور أشرف صبحي ان ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية يجب على العالم التكاتف من اجل القضاء عليها ومن هنا جاء دور وزارة الشباب والرياضة من خلال إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية لاكساب الفتيات المصريات آليات الدفاع عن النفس من خلال محاضرات نظرية وتدريبات قتالية ودفاعية رياضية لنبذ العنف والتحرش.





وأكد ان المبادرة في المرحلتين الاولى والثانية شهدت انبهارا من صندوق الامم المتحدة للسكان فى ظل الربط بين الرياضة عامة والكيك بوكسنج خاصة مع توعية الفتيات المصريات ضد التحرش والعنف.