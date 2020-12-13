القومي للبحوث الفلكية: مولد هلال جمادي الأولى بعد حدوث الاقتران العظيم .. غدًا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد ، سوف يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و 17 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا يوم الإثنيـــن 29 من ربيــع الآخــر1442هـ والموافق 14/12/2020م (يوم الرؤية).





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وأضاف الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، ونواكشوط بموريتانيا ، و مراكش وفاس بالمغرب ، ولاجوس بنيجريا .





‏ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 10 دقائق) ، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 الى 18 دقيقة .





و يكون يوم الثلاثـــاء 15/12/2020م هو المتمم لشهــــر ربيع الآخــر 1442هـ ، وتكون غــرة شهـــر جمادى الأولى 1442هـ فلكيـــًا الموافق يوم الأربعـــاء 16/12/2020م .





وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أوضح أن العالم سيشهد كسوفًا كليًا للشمس يوم الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبــر 2020م في نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ ، وهي آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020م، علما بأنه لن يمكن رؤيته في مصر ولا في المنطقة العربية.





كما أكد الدكتور جاد القاضي ،رئيس المعهد بأن ما يتم ترويجة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام، هو كلام عار تماما من الصحة، وأن البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل الخرافات ، كما أن المعهد يرحب بجميع المواطنين وهواه الفلك للمزيد من الاستسفارات والرد على تساؤلاتهم، وكذلك للتواصل من خلال قنوات الاتصال الرسمية للمعهد على صفحتة الالكترونية على الشبكة العنكبوتية او صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمعهد.