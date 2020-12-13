ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومفاجأة جديدة حول علاقة الهضبة بـ زوجته

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:03 م
دينا الشربيني - عمرو
دينا الشربيني - عمرو دياب
Advertisements
قسم الفن
ما زال الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني قائما، دون أن يستطيع أحد تأكيد سبب الخلاف، وإن كان موضوع حمل دينا الشربيني هو الأكثر منطقية لتطور الأحداث بين الثنائي.


وتمحورت أسباب الخلافات بين الغيرة أحيانا، ورغبة دينا الشربيني في إعلان الزواج رسميا، أحيانا أخرى، أو رغبتها في الحمل والإنجاب أحيانا ثالثة، دون تأكيد تام للسبب الحقيقي الذي أدى للانفصال بالفعل.


مصدر مقرب جدا من عمرو دياب فجر مفاجأة كبيرة، مؤكدا أن كل هذه الأسباب غير صحيحة، وأن السبب الحقيقي للخلاف هو حمل دينا الشربيني بالفعل، ورفض الهضبة هذا الحمل.


اقرأ أيضا | تستحق التضحية من أجلها.. نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها


وقال المصدر إن رغبة دينا الشربيني في الحمل ليست سبب الخلاف، وإنها حامل بالفعل، وهو الحمل الذي يرفضه الهضبة تماما، خاصة أنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط، والمرة الوحيدة التي تحدث عنها استخدم وصف "فريق العمل"، دون أن يقول أبدا زوجتي، وهو ما فعلته دينا الشربيني، التي تحدثت عن عمرو دياب في أكثر من مناسبة دون وصفه بالزوج أبدا.


كانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.


وكان "صدى البلد" رصد 3 شواهد ترجّح الأخبار المُتداولة حول حمل دينا الشربيني.


1- امتناع دينا الشربيني، عن الظهور على السوشيال ميديا، أو في المناسبات يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر.


2- عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل.


3- تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل.


كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.


المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

مجلة لبنانية: دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومصدر مقرب من الهضبة يرد

الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

حمل دينا الشربيني.. حلم الأمومة يطيح بها من جنة عمرو دياب

شواهد تؤكد صحة الخبر.. دينا الشربيني حامل من عمرو دياب

ومن الحب ما قتل.. عمرو دياب ودينا الشربيني علاقة حب بشكل سينمائي.. السرية والغموض حول تفاصيل العلاقة.. الخلافات والحمل أحدث الشائعات

ترشيحاتنا

أخبار الفن| موعد طرح حظر تجول.. وسمير غانم: رامي رضوان برنس وحسن الرداد يتحط على الجرح يطيب

فضيحة مدوية لـ ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 13-12-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-12-2020 والقنوات الناقلة

علاج زيادة الأملاح في الجسم

فتاة قاصر تعترف: أمى بتجوزني بورقة عرفي لما عدتي بتخلص.. مستندات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

لأول مرة .. بي إم دبليو تنشر صور براءات اختراع تصميم M4 كابورليه 2021 | صور

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور