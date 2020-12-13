دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومفاجأة جديدة حول علاقة الهضبة بـ زوجته





وتمحورت أسباب الخلافات بين الغيرة أحيانا، ورغبة دينا الشربيني في إعلان الزواج رسميا، أحيانا أخرى، أو رغبتها في الحمل والإنجاب أحيانا ثالثة، دون تأكيد تام للسبب الحقيقي الذي أدى للانفصال بالفعل.





مصدر مقرب جدا من عمرو دياب فجر مفاجأة كبيرة، مؤكدا أن كل هذه الأسباب غير صحيحة، وأن السبب الحقيقي للخلاف هو حمل دينا الشربيني بالفعل، ورفض الهضبة هذا الحمل.









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وقال المصدر إن رغبة دينا الشربيني في الحمل ليست سبب الخلاف، وإنها حامل بالفعل، وهو الحمل الذي يرفضه الهضبة تماما، خاصة أنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط، والمرة الوحيدة التي تحدث عنها استخدم وصف "فريق العمل"، دون أن يقول أبدا زوجتي، وهو ما فعلته دينا الشربيني، التي تحدثت عن عمرو دياب في أكثر من مناسبة دون وصفه بالزوج أبدا. وقال المصدر إن رغبة دينا الشربيني في الحمل ليست سبب الخلاف، وإنها حامل بالفعل، وهو الحمل الذي يرفضه الهضبة تماما، خاصة أنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط، والمرة الوحيدة التي تحدث عنها استخدم وصف "فريق العمل"، دون أن يقول أبدا زوجتي، وهو ما فعلته دينا الشربيني، التي تحدثت عن عمرو دياب في أكثر من مناسبة دون وصفه بالزوج أبدا.



