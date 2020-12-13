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فن

المخرج وسام المدني: نضال الشافعي تقمص دوره في خان تيولا باحترافية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:31 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
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سعيد فراج
أشاد وسام المدني مخرج ومؤلف فيلم"خان تيولا"، بالتعاون الذي جمعه بالفنان نضال الشافعي،والذي وصفه بأنه ممثل من العيار الثقيل. 

وقال المدني، في بيان صحفي، اليوم: "تشرفت بالعمل مع نجم كبير بحجم نضال الشافعي الذي أعتبره ممثل قدير بدرجة أستاذ، لأنه مش بياخد بظاهر الشخصية السطحية، وقدر يوصل لتفاصيل نفسية بشخصية (مراد داوود) الفنان التشكيلي الذي يبحث دائما عن الخلود الفني، وأنه يصل لأكبر درجة من النجاح في فنه" .

وتابع : "نضال ممثل مريح جدا، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، ويعي تماما ما يفعله، وملتزم جدا بتفاصيل الدور ، واستطاع أن يقدم شخصية مختلفة عما قدمه من قبل في السينما". 

وتابع: "نجح (نضال) في أن يتقمص شخصية (مراد داوود) بصورة يستطيع الجمهور التعاطف معه،ووصل لمرحلة كبيرة جدا من إتقان الشخصية، لدرجة انني بمجرد ما كنت أقول أكشن.. كنت أشاهد أمامي (مراد داوود) مش نضال الشافعي، وده كان تحدي كبير ، خاصة أن تصويره للفيلم تزامن مع تصوير فيلم (زنزانة 7) ، ولكنه قدر يعمل شخصيته في(خان تيولا) بمنتهى الحرفية، وبطريقة تدرس ". 

وقال مخرج الفيلم: "نضال الشافعي.. شخصية متعاونة جدا، ويدرس دوره جيدا، ويراجع المشاهد الخاصة به، وتعامل مع الفيلم وكأنه أول تجربة له بالسينما، وده ريحنا كتير خلال التصوير". 

يعرض فيلم"خان تيولا "حاليًا، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.
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