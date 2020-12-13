فيها سم قاتل .. صحة البحيرة تحذر المواطنين من تناول سمكة القراض

نفذت الإدارة الصحية بمركز إيتاى البارود، اليوم الأحد، ندوة توعوية لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة بشأن الفيروس، وكذلك التأكيد عن الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه، بالإضافة إلى التوعية والإرشاد عن مخاطر تناول بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.





واستعرض مسئول التثقيف الصحي خلال الندوة أعراض المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، مؤكدًا أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وتعقيم الأيدي، وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي للمريض و المخالطين، كما تناولت الندوة التحذير من سمكة القراض أو سمكة الأرنب السامه ومخاطرها.





حضر الندوة، مدير إدارة أوقاف إيتاي البارود و وعدد من أئمة المساجد، وممثليين عن التأمين الصحي والوحدات الصحية التابعه للإدارة.





يذكر أن وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .





أشار محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضرمنذ إنطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الان بلغ 307 ألف و 448 طالب وطالبة ، حيث تم فحص 227741 من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص 79707 من طلاب الحضر .





وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.





أكد محافظ البحيرة، أن فى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.





كما نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية ١٩ لحوم التابعة لغرب النوبارية علي مدار يومي ٢/٣ ديسمبر الجارى ، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للقرى الأكثر احتياجًا.





وأوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٨ مريضا من خلال ٤ عيادة متنقلة في ١٢ تخصص (جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف و أذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان ، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى عمل ٢٩١ تحاليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١١٨ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، ١٢٠ استبيان وعمل تثقيف صحي لعدد ٣٠١، و١٠ حالات خلع أسنان.





ويذكر أن نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجية مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة ، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).





أشار وكيل الوزارة إلى أن تم عمل ٢١٣ تحاليل دم وطفيليات، ٩ اشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيان وعمل تثقيف صحي ٢٨٥ مريضا و ١١ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكرة.

اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة





