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تعليم

من يشعر بأعراض كورونا لا يحضر.. تعليمات من عميد زراعة عين شمس للطلاب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:31 م
زراعة عين شمس
زراعة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات ، حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات الميد تيرم وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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وأوضح " جلال " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد اختبارات العملي بالكلية والتي سيتم تحديدها بعد إجتماع إدارة الكلية ، لافتًا الى انه في حالة شعور الطالب بأى أعراض لكورونا عليه ألا يحضر إلي الحرم الجامعي ويتجه الي مستشفيات الجامعة لتشخيص حالته وفي حالة ثبوت إيجابيته يؤجل له إمتحان العملي علي الفور.

 

ولفت عميد زراعة عين شمس إلى إمكانية تحديد موعد آخر لأداء الإمتحانات بعد تقديم الأوراق المطلوبة لشئون التعليم والطلاب ، ثم ينظر الى الأعذار الطبية حسب حالة كل طالب الصحية ، مشددًا علي إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل المعامل وقاعات الاختبارات .

 

 أكد الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين  شمس،  في تصريحات سابقة له ، أن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب وضمان استمرارية سير العملية التعليمية دون أي معوقات.

 

وقال إن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس والتأمين الصحي على الطلاب، لافتًا إلى أنه من حق كافة الطلبة الاستفادة من هذه الرعاية

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