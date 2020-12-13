الخبراء ينصحون بفحص ضغط هواء الإطارات بعد استبدالها

نصحت الهيئة الالمانية للفحص الفني بفحص وظيفة نظام التحكم في ضغط هواء الإطارات بعد تغيير العجلات ،موضحة أن أنظمة التحكم في ضغط هواء الإطارات المباشرة لأنها تعتمد على مستشعرات لمراقبة الضغك ودرجة الحرارة مباشرة في الإطار



أما في بعض الحالات يكون من الضروري صيانة المستشعرات ، وربما يتطلب الأمر هذا تركيب اجزاء جديدة مثل أغطية الصمامات .





كما يمكن ان تكون المستشعرات قد تجاوزت العمر الأفتراضي المتوقع للبطاريات المدمجة ، ويقدر بحوالي 5 سنوات .



وأكدت الهيئة أن المستشعرات ان يمكن للمستشعرات أن تتجاوز العمر الأفتراضي المتوقع للبطاريات المدمجة ، والذي يقدر بحوالي 5 سنوات ، وقد يكون من الضروري أيضا استبدال المستشعرات تماما ، كما يمكن للمراكز المتخصصة التحقق من مدى صلاحية البطاريات





وسنجد أن انظمة التحكم في ضغط هواء الإطارات غير المباشرة تعتمد على مستعشرات عدد اللفات الخاصة بالأنظمة المساعدة على القيادة مثل abs ، esp ، وفي هذه الحالة يجي ضبط النظام على ضغط الإطارات الصحيح ، وذلك بعد تغيير العجلات ، وذلك وفقا للقيم الواردة في دليل التشغيل

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