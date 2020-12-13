ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الخبراء ينصحون بفحص ضغط هواء الإطارات بعد استبدالها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
نصحت الهيئة الالمانية للفحص الفني بفحص وظيفة نظام التحكم في ضغط هواء الإطارات بعد تغيير العجلات ،موضحة  أن أنظمة التحكم في ضغط هواء الإطارات المباشرة لأنها تعتمد على مستشعرات لمراقبة الضغك ودرجة الحرارة مباشرة في الإطار

أما في بعض الحالات يكون من الضروري صيانة المستشعرات ، وربما يتطلب الأمر هذا تركيب اجزاء جديدة مثل أغطية الصمامات .


كما يمكن ان تكون المستشعرات قد تجاوزت العمر الأفتراضي المتوقع للبطاريات المدمجة ، ويقدر بحوالي 5 سنوات .

وأكدت الهيئة أن المستشعرات ان يمكن للمستشعرات أن تتجاوز العمر الأفتراضي المتوقع للبطاريات المدمجة ، والذي يقدر بحوالي 5 سنوات ، وقد يكون من الضروري أيضا استبدال المستشعرات تماما ، كما يمكن للمراكز المتخصصة التحقق من مدى صلاحية البطاريات


وسنجد أن انظمة التحكم في ضغط هواء الإطارات غير المباشرة تعتمد على مستعشرات عدد اللفات الخاصة بالأنظمة المساعدة على القيادة مثل abs ، esp ، وفي هذه الحالة يجي ضبط النظام على ضغط الإطارات الصحيح ، وذلك بعد تغيير العجلات ، وذلك وفقا للقيم الواردة في دليل التشغيل
.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيفية اكتشاف مشاكل إطارات السيارة و مدى خطورتها

فوائد عديدة تعود على السيارة بعد الصيانة الدورية

تعرف على خطورة إهمال ضغط كاوتش السيارة

أجزاء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري

طرق إنقاذ عربيتك من الأعطال.. اتبع تلك النصائح

تعرف على أشهر المشكلات الخاصة بانحرافات السيارة وحالة الإطارات

ترشيحاتنا

قنابل الفيديو المحذوف | مرتضى منصور: رموز الزمالك ولا حاجة.. مش هسيب عمرو أديب.. وميدو بتاع خرابات

توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

عبير فؤاد تكشف تنبؤات فلكية.. وماذا سيحدث آخر أيام 2020

حافز مادي لإحلالها.. 4 سيارات تختفي من الشارع بالقانون الجديد

الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

طريقة عمل المعروك السوري

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها