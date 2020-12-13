ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:56 م
المستشار هشام إبراهيم
المستشار هشام إبراهيم
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة جاءت النادي بناءً على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها.


وقال إنه تم تشكيل بعض اللجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء، وشدد على أن اللجنة مهمتها هي ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على فريق الكرة، مضيفا أنه تم فصل فريق الكرة عن الأحداث التي شهدها النادي، موضحا أنه تم توفير مقدمات عقود اللاعبين وسيتم التجديد لعدد من النجوم.


وأوضح أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية، وظهر ذلك في الفوز المبهر بالأمس على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وفيما يخص الموقف المالي، أضاف أن المجلس يفكر في الاستعانة بمجلس مالي لمساعدة اللجنة المؤقتة.


وأكد أن اللجنة ستكمل مهمتها بكل قوة حتى تسليم النادي، وستعمل اللجنة على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك، ووجه الشكر لجميع الجهات والأندية والجماهير التي ساندت اللجنة  والنادي في الفترة الماضية.


وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء وسيكون هناك لجنة من المستشارين منهم عمر بطيشة مستشارا إعلاميا للنادي، وفوزي العريان مستشارا قانونيا للنادي، والمنظومة الإعلامية يترأسها عصام سالم، وأشرف قاسم متحدثا رسميا عن قطاع الكرة، وطارق حشيش مستشارا ماليا.


وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

30 مليون جنيه ديون الزمالك لـ اتحاد الكرة ..هل تعرقل قيد قائمة الفريق؟

خاص| أحمد الشيخ: الزمالك لا يقل أهمية عن الأهلي وضحيت بأموال بيراميدز من أجل القميص الأبيض

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج إلى ديفندر ومدافع

بعد أنباء تعاقده مع الزمالك.. هاشتاج أحمد الشيخ يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

بسبب ميدو .. نجيب ساويرس يفتح النار على مدحت العدل

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

خلطة موسيماني.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم

تسريب غاز.. الحماية المدنية تنقذ الحي الثامن بمدينة نصر من كارثة

بتهمة نشر الفساد بين الشباب.. السجن 10 سنوات لشبيهة أنجلينا جولي

مبروك لمصر.. طارق شوقي: تقدمنا 11 مركزا في مجال التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور

هيونداى تصنع المستقبل .. ضمت شركة الروبوتات بوستون دايناميكس

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020