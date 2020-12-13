4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

واصلت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام نمو أرباحها خلال الـ 4 أشهر الاولى من العام المالى الجارى ودعم زيادة الطلب على المستحضرات الطبية وزيادة مبيعات هذه الشركات.









ويستعرض "صدى البلد" أرباح الشركات الانتاجية التابعة للقابضة للادوية و التى شهدت زيادة ملحوظة فى إيراداتها و مبيعاتها خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية اكتوبر 2020 .









أرباح ممفيس للأدوية ترتفع بنسبة 796 % خلال 4 شهور





كشف مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 796% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.









وحققت الشركة أرباحا قبل الضرائب بنحو 14.33 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









وارتفعت إيرادات النشاط إلى 180.81 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر، مقابل 161.28 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.









وكانت الشركة حققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، صافي ربح بلغ 8.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









يشار الى أن شركة ممفيس للأدوية تحولت للربحية خلال العام المالي 2019-2020، وحققت أرباحًا بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.









النيل للأدوية تربح 36 مليونا خلال 4 أشهر





أوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل NIPH ،ارتفاع صافي الربح شامل الضريبة خلال الـ4 أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي بنسبة 34.2%.









وسجلت صافي ربح 35.7 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 26.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.









وحققت الشركة أرباحًا بلغت 22.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 218.42 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 213.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









وحققت الشركة خلال 2019-2020 صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.









54 مليون مكاسب الإسكندرية للأدوية





حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 54.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 52.77 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.8 %.









وشهدت الإيرادات ارتفاعا لتصل إلى 385.32 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 349.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 44.95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباحًا بلغت 37.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.









وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 304.39 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 255.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.









مبيعات العربية للأدوية تتخطى245 مليون خلال 5 شهور





أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 41.7 %.









سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 62.67 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 44.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وارتفعت مبيعات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 244.63 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 222.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.