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رياضة

نائب رئيس الزمالك: طلبات فريق الكرة مجابة.. ولا توجد أي عقبات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:58 م
اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة الزمالك المؤقت
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه يتم التواصل مع لجنة الكرة بشأن تعديل عقود بعض اللاعبين والتجديد للبعض، مضيفا أن اللجنة قررت رسميا صرف مقدمات عقود اللاعبين في الفترة الحالية.

وأضاف إبراهيم، أن كل طلبات فريق الكرة بالنادي مجابة، موضحا أن اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولا توجد أي عقبات أمام الفريق.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض مؤتمرا اليوم بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء.

وفي سياق آخر قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بالمباراة التي جرت بينهما أمس السبت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء ".

وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".

وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".

وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".
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