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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف لـ صدى البلد آخر موعد للتقدم لـ امتحانات الأعذار

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية تفتح أبوابها أمام الطلاب لإجراء امتحانات الأعذار الخاصة بهم ، بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بطلبات اعتذار في امتحانات الميد تيرم .

وأوضح "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية لن تغلق أبوابها أمام أي طالب صاحب عذر ، مضيفا أن باب التقدم لامتحانات الاعذار سيظل مفتوحا للطلاب حتى بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي .

وكان الدكتور عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد كشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الفرق بالكلية .

وقال " كامل " في تصريح خاص لموقع  "لـصدى البلد" أن الكلية قامت بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020-2021  بعد الأسبوع الأول من شهر يناير القادم وسيتم الانتهاء منها قبل اليوم الرابع من شهر فبراير. 

وأوضح ، أن الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " وستكون حضوريا بالكلية ، وسيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات لتسهيل عملية الامتحانات دون إصابة أى أحد من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس.

و التقى عميد اداب القاهرة الأسبوع الماضي بسفيري دولتي البيرو وفنزويلا، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف التخصصات والمجالات التعليمية.

وأوضح "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن التعاون يشمل كل المجالات مثل المجالات العلمية والبحثية  والثقافية، وذلك في إطار توسيع الجوانب الثقافية والعلمية للكلية، مضيفًا أن هناك تقاربا في السمات والثقافة بين الجانبين.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أنه سيتم التعاون في البرامج والمقررات الدراسية وكذلك المجالات البحثية، حيث يتم دعم إمكانيات التعاون والتوافق مع الجامعات في فنزويلا وكذلك البيرو لدعم مشروع المجلات العلمية العربية من ناحية أخرى
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