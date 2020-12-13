"نقل البرلمان" توافق على اتفاقية قرض تتعلق بإنشاء قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل "قرض لأجل" بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس ان إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.









وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة السادس من أكتوبر.









وجاءت الموافقة، بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة.









وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أن اعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه بأسرع ما يمكن ولكن لابد من ان يتولد لدي الاعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء مالية.











وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس ان إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".













وقال مساعد الوزير إن خط السادس من اكتوبر سيكون بطول 42 كيلو مترا يبدأ من السادس من أكتوبر وينتهي بالمهندسين بالجيزة كما أن خط العاصمة الإدارية سيكون بطول 53 كيلو مترا ويبدأ من الاستاد وينتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح مساعد وزير النقل لشئون القروض أن التمويل الحكومي للمشروع سيكون بنسبة 15 بالمائة وأن مشروع قطار العاصمة الإدارية يكلف 2 مليار و700 ألف يورو وأنه تم البدء بالفعل من شهر أغسطس الماضي في مشروع قطار العاصمة الإدارية.



الجدير بالذكر أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشترى المتمثل فى ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.



ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التى قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد. ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التى قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد.

وأكد وائل نعيم مساعد وزير النقل لشئون القروض أن مشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر، حتمي وضروري ويأتي في إطار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للتيسير علي عملية نقل المواطن المصري من وإلي العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع إتمام نقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية.