النيابة تحقق فى حادث مصرع وإصابة 13 شخصا على الطريق الزراعى بقليوب

بدأت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية التحقيق فى مصرع شخص وأصابة 12 اخرين تثر تصادم وقع بين 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب على الطريق الزراعى السريع.









وأمرت بندب الطبيب الشرعى لمناظرة الجثة والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث والكشف الفني على السيارات وانتظار المعمل الفني لمعاينة الحادث.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب على الطريق الزراعى السريع.





وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية لمكان الحادث حيث تبين وقوع تصادم بين 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصى لتقديم الخدمة الطبية لهم.





وقام رجال المرور بالقليوبية برفع آثار حادث تصادم السيارات من الطريق والعمل على إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مرة اخرى بعد توقفها لمدة ساعة.





كانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية تفيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وقليوب البلد وترويجها على المتعاطين علنًا في الطريق العام.





وتم عرض المعلومات مدير أمن القليوبية والذى بتشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من أوكارهم دواليب لترويج وبيع المخدرات. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة أوكارهم والقبض على المتهمين وهم "م. ن. ت "26 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 230 جرام ومبلغ 195 جنيه، وهاتف محمول و" ش. ي. ب" 52 سنة عاطل ومقيم كفر الرجالات وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 600 جرام ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وميزان حساس.





وتم ضبط "م .ع .ل" 29 سنة عاطل ومقيم عزبة الشيمي أبو الغيط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول و"ح .م .ل" 20 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 250 جراما ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.