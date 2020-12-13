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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تيليجرام يعرض بياناتك للمستخدمين.. وهواتف 2021 بميزات خارقة لأول مرة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:


كشفت تسريبات مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Oppo A15s من شركة أوبو الصينية، والمقرر إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، بعد اعتماده من عدد من وكالات الهواتف فى أوروبا وعدد من الدول الآسيوية، حيث يأتى بمواصفات شبيهة لسابقه هاتف Oppo A15 . 


كشفت تسريبات عددا من الصور الجديدة التى تظهر الشكل والتصميم النهائى لهواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس والتى سيتم إطلاقها فى بداية العام المقبل 2021 ، حيث تحتوى على هاتفين هما OnePlus  و OnePlus 9 Pro . 


حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى أن تطبيق المراسلة الشهير Telegram   تيليجرام يسمح بتسريب بيانات شخصية لمستخدميه عن طريق إتاحة التواصل مع المستخدمين القريبين أو المحيطين، بالإضافة إلى اقتراح عشرات الآلاف من الصور غير التوافقية للمستخدمين النساء. 


إذا كنت تعتقد أنك عرفت كل شيء عن الميزات الجديدة والقدرات الرائعة للهواتف الذكية، التى جاءت فى هواتف العام الحالى، فإنك تحتاج إلى الانتظار أكثر لتعرف ميزات هواتف 2021 والتى ستقدم عصرا جديدا من الهواتف.


بحسب موقع CNET فإن هواتف آيفون 12 نجحت فى اختبار السقوط حيث تمكنت من الصمود عند إلقائها من أكثر من 6 أقدام أى حوالى مترين، الأمر الذى جعله أقوى من هاتف آيفون 11 . 


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