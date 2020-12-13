بتكلفة 19 مليون جنيه.. افتتاح سوق براني الحضاري في مطروح .. فيديو

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سوق براني الحضاري الجديد بتكلفة 19 مليون جنيه في اطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى والذكرى 105 لانتصارات معركة وادى ماجد عام 1915 .









وذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وكل من النائب مهدى العمدة وجمال الشورى وعدد من مديرى المديريات والادارات وعمد ومشايخ واهالى برانى .













وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح أن سوق براني الحضارى يقع على مساحة ٤ آلاف متر مربع وبتكلفة ١٩ مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات تحت اشراف مديرية الإسكان والمرافق ويضم٨٠ محلا بمساحة ٢٠م٢ للمحل و٤٨ باكية بمساحة ١٠م٢ للباكية ،بالاضافة الى ٢ رصيف شحن و٤ بوابات دخول رئيسية.









ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لاهالى برانى على افتتاح السوق الحضارى الجديد اللائق والذى يعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء براني مع الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع الاشغالات والعشوائيات ، مع العمل على نقل الباكيات خارج سور السوق الجديد لتوسعة وتيسير حركة السيارات داخل السوق وتجميع كافة الباعة الجائلين بها .









كما وجه كذلك بتشكيل مجلس إدارة للسوق برئاسة مجلس المدينة و٢ من شباب والعمد والمشايخ والتجار للحفاظ على السوق ووضع الضوابط ليعود بالنفع على اهالي براني مع الحفاظ عليه وعدم السماح بأى تجاوزات أو عشوائية بالسوق.









كما تفقد محافظ مطروح خلال زيارته لمدينة براني اعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية التى تم تركيبها بمدخل المدينة بعدد ٣١٥ عمود انارة لمسافة نحو ١،٥ كيلو متر وتنفذها وزارة الانتاج الحربى.









وأشاد محافظ مطروح بنموذج الإضاءة اعتمادًا على الطاقة الشمسية بمدخل برانى والسلوم بما يعمل على توفير الكهرباء ويوفر الانارة المستمرة خاصة على الطريق الدولى الساحلى، موجها بتوفير اعمال الصيانة المستمرة للحفاظ على الالواح والبطاريات.









كما حرص محافظ مطروح على لقاء أهالى المدينة مقدما لهم التهنئة بالعيد القومى للمحافظة و استمع لعدد من مطالب الأهالي ، التى عرضها كل من النائب جمال الشورى ومهدى العمدة عن الاهالى مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بمطروح مع التوسع فى المشروعات التنموية والخدمية التى توفر حياة كريمة للاهالى فى كافة المناطق .









وأشار الى أنه جار الانتهاء من مستشفى برانى المركزى لتوفير الرعاية الطبية للاهالى والاستعداد لتجهزيه وفرشه لافتتاحه قريبا .









وأضاف انه تم توجيه اقامة 3 محطات تحلية جديدة لمياه الابار الى تجمعات غرب برانى لتوفير المياه للاهالى مع التوسع فى انشاء الابار والخزانات و التنسيق لبدء تنفيذ منحة ايفاد واستفادة أهالي برانى من جميع المجالات المطروحة لتوفير حياة كريمة لهم ، كذلك جار تجميع طلبات الشباب لتوفير إسكان اجتماعى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروع القومى لتوفير سكن للمواطنين وجار اختيار المواقع المقترحة والمعاينة من مديرية الاسكان لدراسة توفير المرافق اللازمة.









وفى نهاية اللقاء وجه محافظ مطروح الشكر لجميع أهالى برانى من العمد والعواقل والمشايخ والشباب على وأد الفتنة الشهر الماضى والحرص على المصلحة العامة قبل الخاصة وحرصهم على نبذ الفتنة وسرعة التصالح ، مقدما نسخة من كتاب الله هدية لطرفى التصالح.



